НСЖУ: Непризнание парламентских выборов миром - трагедия для страны

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального союза журналистов Украины, об этом председатель НСЖУ Олег Наливайко заявил на пленуме Луганской областной организации НСЖУ.

“Медиа-ресурсы должны ежедневно предупреждать власть и оппозицию - альтернативы честным выборам нет. И не нужны громкие заявления на старте кампании, нужна кропотливая работа по исправлению ошибок”, - отметил он.

По убеждению председателя НСЖУ, непризнание парламентских выборов мировым сообществом будет трагедией для страны, бизнеса, граждан.

Во время поездки в Луганскую область О.Наливайко обсудил с руководством облгосадминистрации ход избирательной гонки и возможности НСЖУ в части медийного продвижения инновационно-инвестиционных проектов региона, в частности, во время проведения в сентябре этого года презентации области в Брюсселе и в октябре - во время Луганского международного инвестиционного форума.

”Для нас важно, чтобы мир представлял Луганскую область, Донбасс не только как терриконы шахт и трубы заводов, а как большой пласт общеевропейской культуры”, - отметил первый заместитель председателя ОГА Эдуард Лозовский.

“Наша общая задача – дать возможность европейцам увидеть объективную картину жизни нашей страны, и Союз журналистов уже ведет активную работу в этом направлении”, - отметил О.Наливайко.

Он также напомнил, что НСЖУ стал членом Брюссельского пресс-клуба - одной из самых престижных и самых авторитетных медиа-площадок Европы.

По словам О.Наливайко, также союз планируем значительно расширить сотрудничество с Международной федерацией журналистов, что в целом улучшит информационную составляющую европейского имиджа Украины.