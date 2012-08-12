Партию Ющенко в ЦИК будет представлять Онищук

Уполномоченным от «Нашей Украины» в ЦИК зарегистрирован Николай Онищук.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уполномоченным представителем от партии «Наша Украина» в Центризбиркоме Николая Онищука. Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 13 членов ЦИК из 13 присутствующих на сегодняшнем заседании. Н.Онищук будет владеть правом совещательного голоса.

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