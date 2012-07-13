Профсоюз говорит, что «наезд» на ТВi - предупреждение СМИ перед выборами

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении профсоюза.

"НМПУ не ставит под сомнение необходимость добросовестной уплаты налогов всеми плательщиками. Более того, одной из задач профсоюза является борьба за высокие «белые» зарплаты в медиа. Однако нарушение собственного решения о моратории на проверку дает основания для предположений, что заказчики этого действа сидят не в ГНА. А цель такой проверки – демонстративное давление на СМИ перед выборами", - отмечается в заявлении.

Медиа-профсоюз напомнил председателю Государственной налоговой службы (ГНС) Александру Клименко о его решении отменить проверки средств массовой информации уже со второго квартала этого года. "Соответствующий приказ ГНС был выдан в марте 2012 года, о чем есть соответствующее сообщение на сайте Службы (http://sts.gov.ua/media-tsentr/novini/59076.html). НМПУ также призывает Александра Клименко держать слово", - отметили в медиа-профсоюзе.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Государственная налоговая служба в г. Киеве заявила, что 28 апреля по результатам проведения внеплановой документальной проверки телеканала ТВі было обнаружено нарушение – занижение надлежащего к уплате в бюджет НДС на сумму более 3 млн грн. На основании этого было возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия Николая Княжицкого - по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

9 июля Шевченковский районный суд Киева вынес постановление об изъятии оригиналов документов у служебных лиц ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит», а 12 июля это постановление было объявлено руководству предприятия. В этот же день руководство управления налоговой милиции ГНС в г. Киеве изъяло документацию предприятия.

Юристы ТВі заявили о намерении обжаловать постановление Шевченковского райсуда Киева о выемке документов телекомпании.