У Ющенко открещиваются от сотрудничества с пиарщиками регионалов

Пресс-секретарь экс-президента Виктора Ющенко Ирина Ванникова отрицает сотрудничество с PR-агентством Fleishman-Hillard. Об этом она заявила в комментарии " Тижню".

«О PR-агентстве я вообще ничего не знаю, при том, что все медиа, все медийные запросы проходят через меня. Ко мне никто не обращался по этому PR-агентству. И мы, я имею в виду команду Виктора Ющенко, с запросами о сотрудничестве в агентства также не обращались», - заявила Ванникова.

По словам пресс-секретаря, сотрудничество с иностранными СМИ и экс-президентом происходит непосредственно через нее.

«В таком ключе я работаю 5 лет», - отметила она.

Вместе с тем Ванникова добавила, что Ющенко не собирается ехать в Париж.

Напомним, по информации корреспондента Тижня за рубежом экс-президент Виктор Ющенко пользуется сопровождением коммуникационной фирмы - Fleishman-Hillard, которая одновременно обслуживает и Партию регионов. В подтверждение этого издание имеет копии соответствующих писем leishman-Hillard.