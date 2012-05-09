Заседание в Брюсселе, в котором должен принять участие Азаров, пока не отменено

Заседание Совета сотрудничества Украина-ЕС, запланированное на 15 мая в Брюсселе, в котором должен принять участие премьер-министр Украины Николай Азаров, пока не отменено.

Об этом сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Кетер Стано.

«Заседание Совета сотрудничества по состоянию на это время не отменено», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Европейского Совета Херман Ван Ромпой в интервью телеканалу «Евроньюз» заявил, что премьер-министру Украины Николаю Азарову не стоило бы приезжать в Брюссель.