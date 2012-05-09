Заседание в Брюсселе, в котором должен принять участие Азаров, пока не отменено
17:59, 09 мая 2012Политика
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Заседание Совета сотрудничества Украина-ЕС, в котором должен принять участие Азаров, пока никто не отменял.
Николаю Азарову есть над чем задуматься
Заседание Совета сотрудничества Украина-ЕС, запланированное на 15 мая в Брюсселе, в котором должен принять участие премьер-министр Украины Николай Азаров, пока не отменено.
Об этом сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Кетер Стано.
«Заседание Совета сотрудничества по состоянию на это время не отменено», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Европейского Совета Херман Ван Ромпой в интервью телеканалу «Евроньюз» заявил, что премьер-министру Украины Николаю Азарову не стоило бы приезжать в Брюссель.
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