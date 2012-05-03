Защита Тимошенко подозревает, что ее новая соседка - не заключенная
Адвокат Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко считает, что одна из сокамерниц Тимошенко не является заключенной.
Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение на брифинге перед Качановской исправительной колонией высказал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко.
«К сожалению, ситуация с новыми соседками полностью покрыта мраком. Мы не знаем, кто эти люди. Исходя из той конфиденциальной информации, которую мы имеем, одна из этих соседок не является заключенной», - сказал С.Власенко.
Он не уточнил, на чем основывается такое предположение, и посоветовал обратиться за информацией о сокамерницах Ю.Тимошенко к руководству Качановской колонии и Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области.
«Я не знаю, у нас есть полковник-лгунишка, у него спрашивайте», - сказал С.Власенко.
Как сообщал УНИАН, 25 апреля пенитенциарная служба проинформировала, что в камеру к Ю.Тимошенко перевели двух новых осужденных, которые отбывают наказание за экономические преступления. «Одна из них осуждена за подделку банкнот, другая - за завладение чужим имуществом", - говорится в сообщении.