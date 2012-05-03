Защита Тимошенко подозревает, что ее новая соседка - не заключенная

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение на брифинге перед Качановской исправительной колонией высказал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко.

«К сожалению, ситуация с новыми соседками полностью покрыта мраком. Мы не знаем, кто эти люди. Исходя из той конфиденциальной информации, которую мы имеем, одна из этих соседок не является заключенной», - сказал С.Власенко.

Он не уточнил, на чем основывается такое предположение, и посоветовал обратиться за информацией о сокамерницах Ю.Тимошенко к руководству Качановской колонии и Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области.

«Я не знаю, у нас есть полковник-лгунишка, у него спрашивайте», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля пенитенциарная служба проинформировала, что в камеру к Ю.Тимошенко перевели двух новых осужденных, которые отбывают наказание за экономические преступления. «Одна из них осуждена за подделку банкнот, другая - за завладение чужим имуществом", - говорится в сообщении.