Кожемякин обещает привезти на суд к Тимошенко всю фракцию БЮТ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, председатель фракции Андрей Кожемякин.

«Фракция приняла решение, что в день суда в полном составе будет присутствовать в Харькове на заседании этого суда», - сказал А.Кожемякин.

Он допустил, что Ю.Тимошенко будет доставлена на это заседание принудительно.

Как сообщал УНИАН, Киевский районный суд Харькова в субботу, 28 апреля, в 10.00 начнет слушание по существу уголовного дела относительно ЕЭСУ. Заседание будет проходить в помещении Апелляционного суда Харьковской области.