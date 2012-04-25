Кожемякин обещает привезти на суд к Тимошенко всю фракцию БЮТ

17:33, 25 апреля 2012
Политика
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Парламентская фракция "БЮТ-Батькивщина" 28 апреля в полном составе прибудет в Харьков на судебное заседание по уголовному делу относительно деятельности корпорации «ЕЭСУ».

Андрей Кожемякин и Александр Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, председатель фракции Андрей Кожемякин.

«Фракция приняла решение, что в день суда в полном составе будет присутствовать в Харькове на заседании этого суда», - сказал А.Кожемякин.

Он допустил, что Ю.Тимошенко будет доставлена на это заседание принудительно.

Как сообщал УНИАН, Киевский районный суд Харькова в субботу, 28 апреля, в 10.00 начнет слушание по существу уголовного дела относительно ЕЭСУ. Заседание будет проходить в помещении Апелляционного суда Харьковской области.

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