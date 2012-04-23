Круглый стол «Проблемы и перспективы горно-металлургического комплекса Украины»

В среду, 25 апреля, в 12.00 в Киеве пройдет круглый стол на тему: «Проблемы и перспективы горно-металлургического комплекса Украины».

Участники:

Манат Толымбеков, директор «Химико-металлургического института им. Ж. Абишева» (Казахстан), лауреат Государственной премии Республики Казахстан, иностранный член Академии наук высшей школы Украины.

Павел Кравченко, председатель Совета директоров Украинской ассоциации производителей ферросплавов;

Сергей Грищенко, вице-президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель министра промышленной политики Украины, заместитель председателя Межведомственной комиссии по вопросам международной торговли;

Сергей Кудрявцев, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов;

Михаил Гасик, доктор технических наук, профессор, академик Академии наук высшей школы Украины, иностранный член Российской академии наук;

Вячеслав Бутко, вице-президент Центра исследований корпоративных отношений.

В рамках круглого стола состоится презентация исследования Украинской ассоциации производителей ферросплавов и Центра исследований корпоративных отношений на тему: «Проблемы и перспективы горно-металлургического комплекса Украины. Роль государственной политики в защите интересов горно-металлургического комплекса»

Место проведения: Киев, ул. Госпитальная, 12, Президент-отель, Зал «Киев».

Аккредитация на месте по редакционным удостоверениям.

Телефон для справок: (095) 149-14-74

Александра Балюта