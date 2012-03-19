Томенко говорит, что оппозиция может перейти к «более радикальным действиям»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО не исключает, что депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» завтра снова будут блокировать работу парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«Мы не исключаем более радикальных действий», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он заметил, что сегодня на заседании Согласительного совета не принято ни одно решение об удовлетворения требования оппозиции заслушать министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА по поводу выполнения решения Европейского суда по правам человека относительно лечения экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, генерального прокурора Виктора ПШОНКУ о ходе расследования резонансных преступлений.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что эти требования еще будут рассматривать в 15.00 лидеры фракций на заседании Согласительного совета.

«В зависимости от результата рассмотрения наших требований сегодня, фракция завтра утром будет принимать решение», - сказал Н.ТОМЕНКО.

При этом он добавил, что оппозиция заинтересована в том, чтобы парламент работал, поскольку это единственная возможность донести обществу информацию о состоянии здоровья экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, о преследовании и политических репрессиях представителей оппозиции.

«И для власти, и для оппозиции важно, чтобы общество знало реальную ситуацию со здоровьем Юлии ТИМОШЕНКО и, соответственно, чтобы Украина выполняла решение Европейского суда и других международных организаций», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Согласительного совета лидер «БЮТ-Батьківщина» Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что фракция требует в среду, 21 марта, заслушать министра внутренних дел Украины Виталия ЗАХАРЧЕНКО, генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ и руководителя Государственной пенитенциарной службы Украины Александра ЛИСИЦКОВА по поводу резонансного преступления в Николаеве и относительно недопуска 16 марта народных депутатов в Качановскую колонию, где отбывает наказание экс-премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. 16 марта группа оппозиционных народных депутатов прибыла в Качановскую колонию, однако их не пропускали на территорию заведения. Позже их пропустили к начальнику колонии.

В тот же день около 12.00 депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» заблокировали роботу парламента в знак протеста против недопуска их коллег в колонию и пленарное заседание так и не возобновилось.