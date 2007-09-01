Костенко не хочет идти в партию по принципу ”Иван, Петр и такой-то блок”

Лидер Украинской Народной партии Юрий КОСТЕНКО заявляет, что единая правая партия в Украине должна создаваться исключительно на идейной основе. На этом он акцентировал на пресс-конференции в Черновцах во время своего агитационного тура.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.КОСТЕНКО отметил, что не видит никаких проблем в объединении правых партий в единую политическую силу: «Существует четкая национальная программа, и кто к ней присоединится, тот и будет основателем».

По словам лидера, УНП видит не в упрощенном виде объединение типа «Иван плюс Петр и плюс такой-то блок”, а на основе единой идеологии и единых принципов, которые должны базироваться на европейской практике партийного строительства. «Если так произойдет, то и объединятся те, кто способен будет выдержать этот экзамен”, - прогнозирует Ю.КОСТЕНКО.

Отвечая на вопрос о названии политических сил, которые могут составить новую единую правую партию, он отметил, что не «будет никакой проблемы в объединении Народного Руха и УНП, поскольку совместно пройден достаточно длительный путь в направлении друг к другу».

«Несколько сложнее проблема с «Нашей Украиной», поскольку кроме действительно правых, таких как КИРИЛЕНКО, там есть десятки политиков, которые исповедуют совсем не национальные идейные принципы. Это также правда, и поэтому нужно говорить о создании единой партии исключительно на идейной основе, а не на основе того, что нравится та или иная команда тому или иному руководителю”, - прибавил политик.

Объясняя, почему блок «Народный Рух - Украинская правица» вошел в мегаблок демократических сил НУ-НС, лидер УНП сказал: «В той Костенко заявляет, что единственная правая партия должна создаваться исключительно на идейной основе

Черновцы. 1 сентября. УНИАН. Лидер Украинской Народной партии Юрий КОСТЕНКО заявляет, что единственная правая партия в Украине должна создаваться исключительно на идейной основе. На этом он отметил пресс-конференцию в Черновцах во время своего агитационного тура.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.КОСТЕНКО отметил, что не видит никаких проблем относительно объединения правых партий в единственную политическую силу: «Существует четкая национальная программа, и кто к ней присоединится, тот и будет основателем».

По словам лидера, УНП видит не в упрощенном виде объединения типа «Иван плюс Петр и плюс такой-то блок”, а на основе единственной идеологии и единственных принципов, которые должны строиться на европейской практике партийного строительства. «Если так произойдет, то и объединятся те, кто способен будет сдать этот экзамен”, - прогнозирует Ю.КОСТЕНКО.

Отвечая на вопрос относительно названий политических сил, которые могут составить новую единственную правую партию, он отметил, что не «будет никакой проблемы относительно объединения Народного Движения и УНП, поскольку совместно пройден достаточно длительный путь в направлении друг к другу».

Более «сложная проблема с «Нашей Украиной», потому что кроме действительно правых, таких как КИРИЛЕНКО, там есть десятки политиков, которые исповедуют совсем не национальные идейные принципы. Это также правда, и поэтому нужно говорить о создании единственной партии исключительно на идейной основе, а не на основе того, нравится ли иная команда тому или иному руководителю”, - прибавил политик.

Объясняя, почему блок «Народное Движение - Украинская десница» вошел в мегаблок демократических сил НУ-НС, лидер УНП сказал: «В складывающейся ныне ситуации других вариантов для нас, как объединиться, не было».