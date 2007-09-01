Ющенко озвучил тему №1

В Секретариате Президента нарабатывается программа улучшения международного имиджа Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава государства Виктор ЮЩЕНКО сегодня во время телемоста на Первом Национальном канале «Образованная молодежь – инвестиция для Украины».

По словам Президента, работа по улучшению международного имиджа Украины ведется с тремя международными агентствами. „Убежден, что это работа, которая должна проводиться на разных планетарных территориях – начиная от Американского континента, Азиатского континента и заканчивая Европой”, - отметил он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что наша страна многие годы „находилась под игом”, и поэтому сегодня очень важно восстановить роль и значение страны на международной арене. „Я целенаправленно работаю над тем, чтобы Украина была активно представлена во всех региональных проектах, начиная от ОЧЭС, заканчивая ГУАМ, Советом Европы...”, - отметил он и подчеркнул, что Украина должна вести современную международную политику.

В то же время Президент в очередной раз отметил, что главной целью Украины является интеграция в Европейский Союз.

Отвечая на ряд вопросов студентов относительно улучшения жизни в Украине, Президент повторил свое мнение о необходимости внесения существенных изменений в Конституцию Украины. По его словам, конфликты, заложенные в Основном Законе, влияют на все сферы жизни, в том числе и на экономику.

„Тема усовершенствования правовой системы, в том числе и Конституции, является темой номер один”, - отметил он.

Важную роль В.ЮЩЕНКО отводит и необходимости реформирования правоохранительных органов. „Когда мы говорим о порядке в обществе, мы должны говорить о порядке в правоохранительной сфере”, - отметил Президент.

Также большое внимание он уделил антикоррупционным мероприятиям, которые планируется осуществить в ближайшее время в Украине, а также необходимости принятия нового Налогового кодекса.

Интересовались студенты и позицией Президента относительно поддержки украинской книги. В.ЮЩЕНКО высказался за то, чтобы в госбюджете 2008 года втрое было увеличено финансирование программ по поддержке национальной книги, а также поддержке книгоиздателей. Отметил он и необходимость введения налоговых льгот в этой сфере.

Крымские студенты спрашивали, можно ли превратить Крым в курорт с высоким уровнем обслуживания. В.ЮЩЕНКО считает, что главной проблемой в этом регионе является криминализация земельных отношений.

Под время телемоста вспоминал Президент и о своем первом дне в школе.

*** Телемост является совместным проектом пресс-службы Президента Украины и Первого Национального канала по случаю Дня знаний. Вопросы Президенту Украины в прямом эфире задают студенты четырех украинских университетов: Национального университета «Киево-Могилянская академия», Национального университета им. Франко (Львов), Харьковской Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого, Таврического национального университета им. В.И.Вернадского (Симферополь).