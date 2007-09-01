В ПР заявляют, что черкасские «нашеукраинцы» сорвали сессию облсовета

Партия регионов заявляет, что черкасская «Наша Украина» сорвала сессию областного совета 31 августа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов со ссылкой на Черкасский областной избирательный штаб партии, «во время перерыва фракция «Наша Украина» совместно с председателями районных государственных администраций в сессионном зале проводили свое заседание. На нем выступил депутат областного совета от фракции «Наша Украина», председатель облгосадминистрации Александр ЧЕРЕВКО, который внес предложение сорвать заседание сессии областного совета. Это предложение зафиксировал на видеокамеру корреспондент телерадиокомпании «Антенна+» Евгений ИВАНЕНКО. Когда ЧЕРЕВКО увидел, что его предложение зафиксировано корреспондентом, он вырвал у него видеокамеру и забрал с собой».

«Через несколько минут, - говорится дальше в сообщении, - началась сессия областного совета, на котором народные депутаты В.ОЛИЙНЫК и Н.СИРЕНКО требовали от председателя облгосадминистрации вернуть журналисту видеокамеру, но ЧЕРЕВКО отказался это делать. Публично был засвидетельствован факт, что видеокамеру вырвал из рук журналиста ЧЕРЕВКО после того, как тот записал требование председателя облгосадминистрации к депутатам сорвать сессию областного совета. Такое поведение ЧЕРЕВКО объясняется тем, что контрольно-ревизионное управление выявило до 5 млн. грн. похищенных средств, которые направлялись из государственного бюджета на выполнение государственной историко-культурологической программы «Золотая подкова Черкасщины».

«ЧЕРЕВКО пытался через срыв заседания сессии избежать создания депутатской следственной комиссии для проверки вышеизложенных фактов. Собственно, своими действиями председатель Черкасской облгосадминистрации показал свое настоящее лицо «поборника свободы прессы». Конечно, на собственный, «черевковский», манер», заявляют в Партии регионов.