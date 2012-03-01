Политологи считают, что ограничение рекламы сигарет ПР не поможет

Политологи считают, что введение в действие закона об ограничении рекламы сигарет не принесет пользы Партии регионов перед выборами.

В частности, политолог Вадим КАРАСЕВ в комментарии порталу «Акциз» высказал сомнение, что подписание Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий» под №3778-VI может повлиять на электоральные симпатии.

«Подписание закона можно, конечно, преподнести как заботу о нравственности и человеческом здоровье, беспокойство об электорате, поскольку в мире политики все средства хороши, все ради победы, но я не думаю, что этот закон и подача его на подписание принесет пользу Партии регионов перед выборами», - сказал В.КАРАСЕВ.

Политолог, руководитель Центра политического анализа «Пента» Владимир ФЕСЕНКО соглашается с коллегой и считает, что принятие подобного закона - это просто еще один способ власти продемонстрировать свою «европейскость», но на рейтинги принятие закона не повлияет. «На рейтинги влияют более важные экономические показатели – зарплаты, цены, социальные выплаты. Принятие этого закона, безусловно, вызовет необходимую социальную дискуссию, но хочется надеяться, что она не будет деформирована разными политическими силами», - отметил В.ФЕСЕНКО.

Директор аналитического центра CASE-Украина Дмитрий БОЯРЧУК считает, что запрет рекламы никак не влияет на количество курильщиков, а попытка принять закон о запрете рекламы табачных изделий - ни что иное, как дополнительный прессинг на бизнес.

Напомним, 24 февраля 2012 председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал и направил на подпись Президенту Украины Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий".

Этот закон был принят в целом еще 22 сентября 2011 г., но председатель парламента его не подписывал пять месяцев из-за споров вокруг трактовки пункта 2 закона, который давал новые определения относительно рекламы и спонсорства табачных изделий, а также запретов, которые устанавливаются в этой сфере.

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения работы Верховной Рады Украины предложил главе парламента отменить результаты голосования за закон и переголосовать его во втором чтении. Аналогичный вариант решения проблемы предлагало и Главное юридическое управление Верховной Рады Украины.

Однако, недавно на сайте ВР появилась информация, что В.ЛИТВИН отправил этот закон на подпись Президенту – без повторного рассмотрения в парламенте.