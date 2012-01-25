СМИ: Беспрецедентные проверки по инициативе Банковой дошли до МИД

Администрация президента инициировала комплексную проверку Министерства иностранных дел. Проверка началась 17 января и продлится до конца месяца.

В Министерстве иностранных дел Украины с 17 января текущего года проходит беспрецедентная комплексная проверка деятельности внешнеполитического ведомства, инициированная администрацией президента.

Как стало известно ZN.UA, межведомственная комиссия, возглавляемая руководителем Главного контрольного управления АП Анатолием Балюком, должна оценить «выполнение МИД поручений и актов президента Украины». По словам мидовских старожилов, за все годы существования ведомства подобных проверок его деятельности не было.

В состав межведомственной комиссии вошли представители нескольких управлений администрации президента, СБУ, ГУР, СВР, МВД, аппарата СНБОУ, КРУ, Минэкономики, Минфина, Минюста, Государственной миграционной службы, Госпогранслужбы, Госкомтелерадио, Минобразования и науки, молодежи и спорта, Госагентства по управлению национальными проектами, Государственной архивной службы и др.

Работу комиссии планируется продолжить до 31 января. Как утверждают источники ZN.UA, данная проверка является плановой, и подобные акции АП намерена провести и в других министерствах.

Напомним, что недавно комплексную проверку прошел Минфин. А Федор Ярошенко, до 18 января руководивший этим ведомством, обратился к президенту с просьбой об отставке. Просьба была удовлетворена.