Бойко думает, что компромисс с РФ будет - но не так быстро, как хочется

Украина может увеличить объемы закупки газа в 2012 году от заявленных ранее 27 млрд. кубометров в случае снижения цены газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сказал сегодня на пресс-конференции.

«Я думаю, что как только газ будет дешевле, мы будем закупать его больше. Но сегодня у нас есть намерение закупить столько, сколько мы задекларировали», - сказал Ю.БОЙКО.

При этом он отметил, что его вчерашняя встреча с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ продемонстрировала желание обеих сторон найти компромисс в вопросе снижения цены на газ.

«Вчерашняя встреча продемонстрировала наличие желания обеих стран достичь компромисса. Это будет не так быстро, как может быть нам хочется. Потому что мы были свидетелями, когда контракты подписывались за одну ночь, - это контракт, подписанный прежним правительством, - а потом два года страна не может прийти в себя после этого подписания. И такого в нашей практике не будет. Все будет взвешенно», - сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 млрд. кубометров газа до 27 млрд. кубометров.

17 января, комментируя проходящие в Москве переговоры между министром энергетики и угольной промышленности Юрием БОЙКО и главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина не намерена закупать весь объем российского газа, предусмотренный газовыми соглашениями 2009 года.