Королевская считает, что Янукович должен разогнать все правительство

Отставка министра финансов – это полумера, которая не может остановить социально-экономический кризис в Украине. Президент Украины должен отправить в отставку все правительство Николая АЗАРОВА в полном составе.

Об этом заявила лидер Украинской социал-демократической партии (УСДП), народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Украина находится в крутом экономическом и социальном пике. Вывести украинскую экономику из него может только кардинальное изменение экономического курса и обновление исполнительной вертикали власти. Первым шагом в этом направлении должна стать отставка правительства Н.АЗАРОВА в полном составе», – отметила она.

Народный депутат напомнила, что бюджет-2012, подготовленный Кабмином Н.АЗАРОВА, – это «бюджет сдачи национальных интересов, экономической катастрофы и социальной нестабильности». «Правительство Н.АЗАРОВА последовательно сдает суверенитет Украины. Стоит хотя бы вспомнить провальные газовые переговоры правительства с Россией. Они завершились для Украины рекордной за всю историю ценой на газ. Сегодня для покрытия своих экономических провалов правительство готово за бесценок отдать последние стратегические активы, находящиеся в собственности государства, – газотранспортную систему и землю», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она обратила внимание, что страна неуклонно приближается к дефолту по греческому образцу. За четыре последних месяца золотовалютные резервы Украины сократились почти на 6 млрд. долларов США. Отрицательное торговое сальдо за десять месяцев 2011 года превышает 11 млрд. долларов. «По итогам двух лет деятельности очевидно, что нынешнее правительство не способно переломить негативные тенденции, вернуть страну на путь развития», – отметила она.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «объективную оценку этой власти уже дает протестующее общество. В этом году победу на парламентских выборах одержат оппозиционные силы, которые сформируют конституционное демократическое большинство, а затем – добьются формирования демократического правительства. Но мы не имеем права ждать до октября. Мы находимся на пороге второй волны мирового кризиса, о чем предупреждают ведущие мировые правительства и международные институты. Очевидно, что Кабинет министров Азарова будет досиживать свои дни, он не имеет ни политической воли, ни возможностей для радикального изменения ситуации. В этот тяжелый период недопустимо оставить страну в руках некомпетентного правительства закостенелых ретроградов, не способных дать ответ на вызовы времени».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ призывала к быстрейшей разработке пакета антикризисных мероприятий, в частности – в рамках парламентской антикризисной комиссии. «Основные направления антикризисных действий очевидны. Украине немедленно нужна главная реформа – антибюрократическая и антикоррупционная. Причем она должна проводиться теми политиками и специалистами, которым доверяет общество», – подчеркнула депутат.

Политик выделила три первоочередных направления антикризисных действий. «Первое направление – отдельный антикоррупционный проект, направленный на верхушку власти. Такой проект должен разрабатываться и реализовываться при максимальном привлечении гражданского общества. Второй – масштабная дерегуляция бизнеса, снижение количества лицензий, разрешений, упрощение работы предпринимателей. Это позволит отрегулировать и запустить разрушенную украинскую экономику. Третий – необходима разработка и применение пакета мероприятий, «социальных амортизаторов», которые позволят смягчить негативные последствия кризиса», – добавила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Очевидно, что социальные показатели, заложенные в бюджете-2012, не отражают реальных потребностей общества. Мы должны поставить четкие цели и добиться от власти ответственности за их выполнение. Главная цель – последовательно приближать жизнь каждого украинца к европейскому уровню благосостояния и социальных стандартов», – сказала лидер УСДП.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня, 18 января, принял заявление об отставке министра финансов Ф.ЯРОШЕНКО.

Руководитель Минфина обратился к В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой освободить его от должности по собственному желанию во время сегодняшней встречи.

Ф.ЯРОШЕНКО занимал должность министра финансов с марта 2010 года.