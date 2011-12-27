Если бы выборы Президента прошли в ближайшее время (опрос)

16,3% украинцев готовы поддержать лидера партии “Батькивщина” Юлию ТИМОШЕНКО на президентских выборах.

Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Если бы первый тур президентских выборов проходил в ближайшее время, то второе место занял бы действующий Президент Виктор ЯНУКОВИЧ с результатом 13,3%. За ним идет лидер партии “Фронт Змін” Арсений ЯЦЕНЮК, которого намерены поддержать 10,7% опрошенных.

По результатам исследования социологи констатировали, что по сравнению с октябрем 2011 года снизился уровень поддержки политиков, которые представляют действующую власть. Так, доля тех, кто поддерживает деятельность В.ЯНУКОВИЧА, снизилась с 10% до 7,8%, а доля тех, кто ее не поддерживает, возросла с 54,6% до 64,6%. Доля тех, кто не поддерживает деятельность премьер-министра Николая АЗАРОВА, возросла с 61,8% до 68,7%; тех, кто не поддерживает деятельность председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, – с 64,1% до 68,3%; тех, кто не поддерживает деятельность вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО – с 61,6% до 66,8%.

По сравнению с октябрем статистически не изменился уровень поддержки ведущих оппозиционных политиков. В декабре 2011 года уровень полной поддержки деятельности Ю.ТИМОШЕНКО составлял 14,6%, не поддерживают ее деятельность 54,9%. Деятельность А.ЯЦЕНЮКА полностью поддерживают 12,4%, не поддерживают – 45,9% украинцев.

Исследование проводилось с 9 по 16 декабря. Было опрошено 2008 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.