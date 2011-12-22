Наливайченко требует созвать заседание КОД

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО требует провести заседание Комитета сопротивления диктатуре для обсуждения предложения лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО о формировании единого избирательного списка оппозиции на парламентские выборы.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Я призываю всех лидеров оппозиционных партий поддержать эту инициативу, которая в условиях авторитарного наступления власти дает больше всего шансов оппозиции для того, чтобы обеспечить честные выборы и победить на парламентских выборах в 2012 году», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он обращается лично к лидеру «Фронту Змін» Арсению ЯЦЕНЮКУ и первому заместителю председателя партии «Батьківщина» Александру ТУРЧИНОВУ: «Сегодня нельзя отмалчиваться и медлить, пора взять на себя ответственность. Оппозиционные политики должны показать людям свою решимость реально противодействовать правящему режиму и возможность объединиться для этой главной цели, поступившись партийными амбициями».

По убеждению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, объединение оппозиционных сил на основе общей политической программы и единого избирательного списка кандидатов и выдвижения единых оппозиционных кандидатов на округах позволит мобилизовать поддержку большинства граждан, которые против антинародной политики режима, а также избежать потери голосов в интересах партий власти.

Как сообщал УНИАН, о долге оппозиции пойти на парламентские выборы 2012 по единому избирательному списку В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил еще 25 ноября в эфире программы «Шустер Live». Тогда он отметил, что «это касается и полного согласования кандидатов по мажоритарным округам, и формирования единого избирательного списка от оппозиционных сил на базе Комитета сопротивления диктатуре».