Янукович хочет синхронной ратификации Соглашения о ЗСТ с СНГ

Украина готова обсудить вопрос синхронной ратификации странами-членами Содружества Независимых Государств соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая в Москве на заседании неформального саммита глав государств СНГ.

Он подчеркнул, что глобальная экономика заставляет страны СНГ находить новые инструменты интеграции.

Президент высказал удовлетворение в связи с тем, что на сегодняшний день страны Содружества вплотную подошли к созданию ЗСТ.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Россия стала более уступчивой в некоторых вопросах, а также страны согласились снять барьеры во взаимной торговле.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран-членов СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему в течение текущего года.

В тот же день премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду, что подписанный договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.

9 декабря первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ сообщил, что соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ проходит необходимые процедуры перед внесением в Верховную Раду для ратификации.