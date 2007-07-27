Съезд СДПУ(о) принял отставку Медведчука

Делегаты съезда СДПУ(о), проходящего сегодня в Киеве, приняли отставку Виктора МЕДВЕДЧУКА с поста председателя партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил один из лидеров СДПУ(о), министр труда и социальной политики Михаил ПАПИЕВ.

Он напомнил, что еще после проведения парламентских выборов 2006 года, учитывая проигрыш СДПУ(о), В.Медведчук написал заявление об отставке с поста лидера партии. «Сегодня она принята», - сказал М.Папиев.

Он добавил, что сам В.Медведчук по уважительным причинам не присутствовал на съезде.

Отвечая на вопрос журналистов, кто и когда может быть избран на вакантный пост руководителя партии, М.Папиев сказал, что сегодня съезд объявил перерыв, и подготовкой ко второй части съезда будет заниматься президиум СДПУ(о).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СДПУ(о), кроме того, делегаты съезда, дав критическую оценку внутреннему положению в партии, а также оценив политическую ситуацию в Украине, приняли решение признать предстоящие внеочередные парламентские выборы не соответствующими Конституции Украины.

С докладом о ситуации в партии и перспективах ее развития выступил заместитель председателя партии, председатель исполкома СДПУ(о) Юрий ЗАГОРОДНИЙ, который, в частности, заявил, что сегодня в Украине существует кризис классических политических идеологий, а избиратель делает выбор на основе других признаков, в том числе территориальных.

Ключом к успеху СДПУ(о), по мнению Ю.ЗАГОРОДНЕГО, должны стать региональные организации, а их роль в структуре партии - резко возрасти.

В свою очередь, первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК во время выступления на съезде дал собственную оценку ситуации в партии и заявил: «Если Украина будет демократической, то любая партия, в том числе и СДПУ(о), будет существовать как демократическая структура, но сегодня в Украине существует реальная угроза конституционному строю, и каждый шаг мы должны сверять не столько с интересами партии, сколько с интересами страны».

«Партия должна возродиться, а для этого мы должны изменить стиль, методы и формы работы, а идеология у нас проверенная временем», - сказал Л.КРАВЧУК.

«Если наша партия сможет объединить все социально-демократические силы, мы сможем реализовать свой потенциал. И это должно стать главной задачей на ближайшее время», - уверен он.

По мнению Л.КРАВЧУКА, социал-демократы не могут не поддержать партию, которая, будучи лидером коалиции в 2002-2004 гг., и сегодня смогла обеспечить рост экономики.

«В данном случае мы должны понимать, что мы поддерживаем не Партию регионов, мы поддерживаем Украину», - сказал он.