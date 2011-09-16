Омбудсмен заявляет о нечеловеческих условиях в Лукьяновском СИЗО

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА заявляет о нечеловеческих условиях содержания заключенных в Лукьяновском СИЗО Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного, ссылаясь на результаты проверки Н.КАРПАЧЁВОЙ СИЗО 15 сентября 2011 года.

По заключению омбудсмана Украины, катастрофическая переполненность следственного изолятора является главной проблемой, а причина этого – злоупотребление правоохранительными органами и судьями правом на арест; судебная волокита с рассмотрением дел (нарушение разумных сроков рассмотрения дел); отсутствие надлежащего правового поля. Так, к уполномоченному по правам человека за 8 месяцев прошлого года поступило 452 обращения о незаконности арестов, а за аналогичный период этого года – вдвое больше - 936 обращений. В Лукьяновскому СИЗО на начало 2011 года было 769 подследственных, сегодня – уже 1 тыс. 377, то есть рост составляет 79%.

Н.КАРПАЧЁВА отмечает, что ею выявлены “кричащие случаи нарушения прав заключенных женщин – для них сейчас не хватает 36 мест”. Кроме того, отмечается, что некоторые из заключенных находятся в условиях СИЗО с 2006 года.

Также в пресс-службе омбудсмана отмечают, что в медчасти СИЗО в настоящее время содержится 47 больных активной формой туберкулеза, что представляет “угрозу жизни и здоровью как заключенным, так и персоналу СИЗО, следователям, адвокатам”.

В связи с этим уполномоченный по правам человека настаивает, в частности, на введении в УПК Украины права подсудимого обжаловать в апелляционном суде постановление о его аресте.

Омбудсман Украины отмечает, что государство “не имеет морального права помещать человека за решетку, если там не созданы элементарные условия для его содержания”. По ее словам, “руководство СИЗО в отсутствии мест в наличии должно было бы отказывать в приеме заключенных”.

Как сообщал УНИАН, сегодня Государственная пенитенциарная служба Украины распространила заявление начальника Киевского следственного изолятора Игоря ШЕЙКИНА о том, что он не видит оснований для своей отставки в связи с якобы ненадлежащим оказанием медицинской помощи арестованным в СИЗО.