Фюле: Украина и ЕС - на финальной стадии переговоров об ассоциации

Украина и Европейский Союз достигли значительного прогресса в переговорах относительно подписания Соглашения об ассоциации и перейдя к финальной стадии этого процесса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом заявил комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле.

"Достигли многого, перешли к финальной стадии подписания соглашения об ассоциации", - сказал он на встрече с президентом Украины Виктором Януковичом в пятницу в рамках 8-й Ялтинской ежегодной встречи "Украина и мир: общие вызовы, общее будущее".

"Качество отношений между Украиной и Европейским союзом зависит не только от прогресса за столом переговоров", - прибавил Фюле.

В свою очередь, Янукович отметил, что хотел бы еще раз обсудить повестку дня взаимоотношений Украины и ЕС и будущую конференцию Восточного партнерства и определиться, что можно сделать вместе на этом пути.

Ш.Фюле высоко оценил возможности, которые предоставляет для общения Ялтинская ежегодная встреча. По его мнению, это «очень полезное и уникальное мероприятие». «Мы все благодарны за эту возможность, потому что это действительно что-то уникальное», – сказал Ш.Фюле.

Член Еврокомиссии отметил, что в этом году на Ялтинскую встречу собрались представители разных организаций Евросоюза. «Позитивным является то, что во время дискуссии мы можем сделать акценты на определенные моменты, очень важные для отношений Украины и Евросоюза», – сказал он.