Президент ПА ОБСЕ: Я сторонник курса, который избрала украинская власть

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Петрос Ефтимиус поддерживает курс Президента и правительства Украины на проведение в государстве структурных реформ. Об этом, как сообщает пресс-служба Партии регионов, он заявил во время встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

«Я сторонник того курса, который вы избрали, пан премьер-министр, и который очертил Президент Украины, - это путь глубоких реформ. Будучи греком, я хорошо понимаю, что откладывать реформы значит потом заплатить двойную или даже тройную цену», - заметил Петрос Ефтимиус.

В свою очередь Азаров поинформировал гостя, что правительство проводит сейчас ряд структурных реформ, в частности, пенсионную, налоговую, административную и тому подобное, благодаря чему удалось стабилизировать финансово-экономическую ситуацию в стране.

«За год работы нашего правительства мы вынуждены были провести нелегкие реформы, ведь у нас был колоссальный внешний долг. Мы проводим пенсионную реформу, нам пришлось резко сократить расходы госбюджета, пойти на такие тяжелые, но необходимые меры, как повышение тарифов для населения, но благодаря этому финансово-экономическая ситуация в стране стабилизировалась», - сообщил Николай Азаров.

Он отметил то, что сейчас рост ВВП в Украине составляет 5%, а рост промышленного производства - 9%. «Нам удалось провести эти реформы и преобразования за счет того, что впервые за время независимости Украины в стране есть взаимопонимание между Президентом, правительством и парламентом», - резюмировал премьер-министр.