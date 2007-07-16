Блок Тимошенко делает ставку на молодёжь

Министерство юстиции Украины зарегистрировало Всеукраинскую молодежную общественную организацию «Батькивщина молодая».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, молодежное крыло «Батькивщины» ставит целью становление демократии в Украине и воспитание политиков с новыми взглядами.

«Украине нужно обновление. Верю, что молодые люди неминуемо сметут коррупцию, предательство и пустословие, которыми отравлена старая украинская политика», - поздравила Юлия ТИМОШЕНКО молодых БЮТовцев.

Председателем БЮТовской «молодежки» избран народный депутат пятого созыва Евгений СУСЛОВ, который был самым молодым мэром Украины - городским председателем Сквиры Киевской области.

«Имеем хорошее начало весомой истории, - отметил Е.СУСЛОВ. – Мы хотим объединить украинцев, которые не испорчены советскими временами и принесут стране изменения, в которых она очень нуждается».

В Верховную Раду 5-го созыва Блок Юлии Тимошенко привел 35 народных депутатов в возрасте 35 лет и младше. По словам лидера «молодежки», есть рабочая договоренность о том, что в будущих избирательных кампаниях «Батькивщина молода» получит 20 процентов мест в избирательных списках БЮТа в местные советы и 15% мест в списках в Верховную Раду. В эти дни организация разворачивает сеть молодежных штабов.

Регистрацией «Батькивщины молодой» Минюст юридически оформил существование молодежного крыла БЮТа. В разных регионах Украины «молодежки» «Батькивщины» работают уже более 7 лет.