Азаров еще раз попробует объяснить МВФ, что он - не самоубийца

16:27, 14 сентября 2011
Политика
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У премьера есть финт в загашнике

Правительство Украины на переговорах с Международным валютным фондом отстаивает сохранение цен на газ для населения на текущем уровне.

Об этом сообщил первый вице-премьер Украины Андрей Клюев на брифинге в среду, 14 сентября, в Киеве.

«То, что касается цен на газ для населения, мы сейчас ведем переговоры (с МВФ – ред.) для того, чтобы оставить цену на газ на том уровне, который сейчас есть», — цитирует вице-премьера ZN.UA .

По его словам, правительство заложило в проекте госбюджета на 2012 год «погашение разницы в цене».

Как сообщалось, ранее глава НБУ Сергей Арбузов в ексклюзивном интервью ZN.UA сообщил, что главным препятствием для получения кредита МВФ остались цены на газ. Он также высказал мнение, что на сегодня резкое повышение тарифов будет равносильно «политическому самоубийству».

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