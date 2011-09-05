Адвокаты Кучмы получили доступ к делу

Адвокаты бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ сегодня в 12.00 получили доступ к материалам уголовного дела их подзащитного, и начали процесс ознакомления.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении адвокатов Л.КУЧМЫ.

«Учитывая немалый объем материалов дела – более 90 томов - адвокаты Леонида КУЧМЫ считают, что срок их ознакомления с материалами дела будет не меньше, чем тот, который имели представители пострадавших», - сказано в заявлении.

До этого дело находилось на ознакомлении у представителей пострадавших в течение четырех месяцев.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Экс-президент обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце апреля Генеральная прокуратура Украины завершила расследование этого уголовного дела.

2 сентября генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заявил, что ведомство имеет право сократить срок ознакомления Л.КУЧМЫ с его уголовным делом, и направить дело в суд.

«Дело расследовано, его расследование завершилось, материалы уголовного дела представлены экс-президенту Л.КУЧМЕ и его адвокатам. Они знакомятся с материалами уголовного дела», - сказал генпрокурор.

При этом он добавил: «Мы пока что терпеливо смотрим на все это ознакомление. Действительно, там много томов уголовного дела, но у нас есть право сократить через суд срок ознакомления».