НРУ хочет, чтоб Ехануров понял: он неправ относительно Жовтяка

Конференция Киевской краевой организации Народного Руха Украины выражает несогласие с позицией премьер-министра Украины Юрия ЕХАНУРОВА, который от имени правительства Украины направил Президенту Виктору ЮЩЕНКО представление на освобождение от должности председателя Киевской областной государственной администрации Евгения ЖОВТЯКА, и считает представление ошибочным, а позицию Кабинета министров Украины предвзятой.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении конференции, Киевская область под руководством Е.ЖОВТЯКА «заняла почетное первое место среди областей Украины, учитывая социально-экономические показатели. В 2005-2006 годах темпы роста бюджетных поступлений составляют 130-140 процентов. Своевременно выплачивается зарплата бюджетным работникам, ремонтируются школы, фельдшерско-акушерские пункты, развивается семейная медицина, оздоравливаются дети и выделяются средства на возрождение учреждений культуры. В коммунальную собственность возвращаются незаконно выделенные земли. Впервые свободно заработали коммерческие и бизнес-структуры, что дало дополнительные поступления в государственный бюджет.

В сознании национально-патриотических и демократических сил Украины Е.ЖОВТЯК является одним из успешных политических лидеров, которые приобщились к взлелеянной в мечтах украинским народом независимости государства.

В сознании руховцев Е.ЖОВТЯК выступает как один из известных лидеров, который приложил немало усилий для достижения взлелеянной в мечтах народом Украины государственности».

Киевская краевая организация НРУ требует «прекращения противоправных действий Ю.ЕХАНУРОВА, направленных на дискредитацию председателя Киевской областной государственной администрации Е.ЖОВТЯКА», и призывает к отзыву необоснованного представления.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля на официальном сайте Кабинета Министров появилось сообщение пресс-службы правительства, что “в связи с ухудшением отдельных показателей социально-экономического развития регионов правительство приняло решение внести на рассмотрение Президента Украины представление относительно освобождения... Евгения ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации”.

В то же время Е.ЖОВТЯК не соглашается с такой позицией правительства. В частности, он отметил, что когда он возглавил исполнительную власть в области, Киевская область была на восьмом месте среди областей Украины. “По итогам 2005 года мы вывели область на второе место, а за первый квартал 2006 - на первое место. Впереди лишь город Киев, и мы имеем твердые намерения обойти и его”, - сказал он. Е.ЖОВТЯК считает попытки отправить его в отставку „земельно-спекулятивным политиканством”.

Сейчас Е.ЖОВТЯК после операции находится на больничном.