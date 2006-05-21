Мороз прогнозирует коалицию через 2 дня, если НУ не затормозит

Александр Мороз не исключает, что в ближайшие два дня соглашение о коалиции уже будет подписано “тройкой”

Председатель Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ не исключает, что в ближайшие два дня соглашение о парламентской коалиции уже может быть подписано “тройкой”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер СПУ сказал на пресс-конференции сегодня в Киеве.

По словам А.МОРОЗА, проект коалиционного соглашения фактически готов к подписанию. ”И я надеюсь, что в понедельник он (проект- УНИАН) станет предметом более конкретных переговоров в составе “тройки” и даст возможность определиться по его содержанию. Он готов и может быть подписан и “Нашей Украиной”, и БЮТ, и соответственно, нами так же”. – отметил лидер социалистов.

Отвечая на вопрос, может ли “Наша Украина” предложить свой вариант соглашения и не затормозит ли это процесс подписания соглашения, А.МОРОЗ ответил:” Возможно”.

Он рассказал, что читал несколько вариантов, предложенных “Нашей Украиной” и выразил мнение, что этой политической силе “необходимо сначала определиться самой”. Вместе с этим он подчеркнул, что над проектом, полностью согласованным БЮТ и СПУ, работали и представители “Нашей Украины”, в частности, Роман ЗВАРИЧ и Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ. Это дает ему надежду надеяться, что документ может подписан завтра-послезавтра.

А.МОРОЗ подтвердил, что проект документа предлагает вынести из списка должностей, которые будут распределяться соглашением, должности премьера и спикера. “Это должно быть предметом более широких политических консультаций. Поскольку здесь закладывается баланс интересов власти и партий”, - сказал он.

Перед этим, выступая на Всеукраинском собрании депутатов от СПУ А.МОРОЗ отметил, что в проекте социалисты выложили свои основные позиции относительно НАТО, продажи земли, и если они не будут поддержаны, социалисты не подпишут соглашение о создании коалиции.

Как сообщал УНИАН, первый секретарь политсовета СПУ Иосиф ВИНСКИЙ в эксклюзивном интервью агентству сообщил, что БЮТ и СПУ предлагают вынести договоренности о должностях премьер-министра и председателя Верховной Рады за рамки коалиционного соглашения.

При этом он отметил, что в варианте, предложенном БЮТ и СПУ, распределение руководящих должностей предусматривается по таким же принципам, что и в меморандуме – «формула в зависимости от количества (депутатских) мандатов по очереди» (Меморандум о коалиции демократических сил предусматривал, что премьера предлагает победившая на выборах политическая сила из числа участников коалиции, то есть в данной ситуации БЮТ – УНИАН).

И.ВИНСКИЙ подчеркнул, что социалисты будут пытаться путем поиска компромисса решить вопрос, каким политическим силам должны принадлежать эти две должности.