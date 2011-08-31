В помещении «Патриота Украины» прошел обыск

В Харькове работники милиции и Службы безопасности Украины провели обыск в помещении организации «Патриот Украины».

Как сообщил УНИАН работник пресс-службы харьковской областной организации Всеукраинской общественной организации «Патриот Украины», обыск начался вчера около 21.00, продолжался около шести часов и «проводился в рамках дела по факту хулиганства».

«Группа работников правоохранительных органов, работники, как они представились, милиции и СБУ, ворвались, именно ворвались, около 21.00 в офис организации и начали обыск. Вели обыск хаотически, в разных комнатах, с понятыми и без понятых. Ничего не нашли, изъяли компьютеры, футболки», - сказал работник пресс-службы организации.

Он заявил, что во время обыска работник СБУ «подбросил несколько патронов» в одну из комнат помещения офиса.

«Работник СБУ, по крайней мере так он представился, документов никто не предъявлял, этот человек подбросил патроны в комнате, которую уже проверяли, когда туда еще раз зашли. На виду у членов организации стал подбрасывать патроны – несколько патронов предположительно от ПМ. Побрасывал откровенно, не таясь», - заявил работник пресс-службы.

По его словам, стражи порядка отказались фиксировать обыск на видеокамеру, изъяли личную видеокамеру у одного из членов организации, из-за этого факт подбрасывания патронов зафиксирован только в письменных замечаниях членов организации к протоколу, составленному во время обыска.

«Только в протоколе зафиксировано. На видео снимать не дали, изъяли у человека личную видеокамеру. По нашим просьбам фиксировать действия на видео, ответили отказом», - сказал работник пресс-службы.

Он подчеркнул, что харьковская организация «Патриот Украины» будет подавать заявления «и в милицию, и во все возможные органы с требованием прекратить репрессии», а также будет продолжать проводить акции протеста.

По словам начальника Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Ларисы ВОЛКОВОЙ, вчера в помещении по улице Рымарской, 18 проводились необходимые следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела о стрельбе во дворе офиса организации «Патриот Украины».

В пресс-центре областного Управления СБУ опровергли информацию о подбрасывании работником СБУ патронов. «Указанная информация не соответствует действительности. Следственные действия проводят органы внутренних дел», - заявили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, 23 августа около 18.30 в центре Харькова по улице Рымарской, 18, где расположен офис ОО «Патриот Украины», произошла драка, в результате которой в больницу попали три ее участника. Один из участников драки применил травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по ст.296 ч.4 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

26 августа перед зданием областного управления СБУ члены организации «Патриот Украины» провели пикет с требованием «прекратить репрессии» против ее активистов. Во время акции протеста активисты «Патриота Украины» забросали вход в управление дымовыми шашками. За это в отношении организатора мероприятия был составлен протокол об административном правонарушении по ст.185 п.1 КОАП (нарушение порядка организации и проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций).