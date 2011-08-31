Ученые заявляют, что в действиях Тимошенко нет состава преступления

Отечественные ученые на основе анализа материалов уголовного дела, возбужденного против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, сделали заключения, что в ее действиях отсутствует состав преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам во время судебного перерыва сообщил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ.

В частности, по его словам, он получил научно-консультационное заключение относительно постановления о привлечении Ю.ТИМОШЕНКО в качестве обвиняемой от заведующего кафедрой уголовного права и криминологии Национального университета им. Шевченко профессора Петра АНДРУШКО, в котором, среди прочего, отмечается: «Анализ материалов дела, как они изложены в обвинительном заключении, дает основания для вывода, что в действиях ТИМОШЕНКО Юлии Владимировны отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 365».

Как отметил адвокат, в этом заключении дается четкое его обоснование, а также подчеркивается, что премьер-министр имел право выдавать соответствующие газовые директивы, что она действовала в рамках действующего законодательства и никаких нарушений закона, которые могут быть оценены в рамках уголовного законодательства, она не допустила.

Более того, продолжил Ю.СУХОВ, в заключении четко отмечается, что за результаты хозяйственной деятельности НАК «Нафтогаз Украины» премьер-министр Украины не может нести никакой ответственности, а соответственно - отсутствует причинная связь между предоставлением директив и якобы нанесением какого-то ущерба этому предприятию.

В контексте сказанного Ю.СУХОВ подчеркнул, что это заключение будет приложено к материалам дела, «поскольку это является мнением специалиста высшего уровня в Украине».

Кроме того, учитывая заключение, защита Ю.ТИМОШЕНКО подаст ходатайство о закрытии уголовного дела в отношении экс-премьер-министра в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

В свою очередь другой адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ информировал, что защита располагает еще одним заключением от экспертной группы «Альтернатива», которую возглавляет бывший председатель Киевского научно-исследовательского института. По словам Н.СИРОГО, это заключение также сделано экспертами по материалам дела и в нем также отмечается, что никаких нарушений действующего законодательства при заключении газовых контрактов не было и никакого экономического ущерба нет.

«Ведь все ссылки (органа досудебного следствия – УНИАН) на межгосударственные соглашения необоснованны, поскольку межгосударственные соглашения между Украиной и РФ касаются исключительно транзита российского газа по территории Украины и никоим образом не касаются закупки российского газа для внутренних потребностей Украины, и потому смешивать эти понятия безосновательно в контексте этого уголовного дела», - сказал Н.СИРЫЙ, ссылаясь на второе заключение экспертов.