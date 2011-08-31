Губернатор: у меня есть возможность не общаться с рецидивистами

Председатель Винницкой облгосадминистрации, бывший первый заместитель министра внутренних дел - экс-начальник Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью Николай ДЖИГА заявляет, что его не интересует работа в Министерстве внутренних дел и он не планирует баллотироваться в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ДЖИГА сказал сегодня во время посещения винницкого «45-го экспериментально-механического завода».

На вопрос журналистов относительно возможного перехода Н.ДЖИГИ на должность министра внутренних дел он ответил, что это слухи.

«Я думаю, что это слухи. Эти слухи также меня давно, как с делом Гонгадзе, так и с делом министра, постоянно достают со всех сторон. Меня совершенно не привлекает работа в Министерстве внутренних дел», - сказал Н.ДЖИГА.

Он сказал, что доволен возможностью общаться с другим контингентом граждан, чем когда работал в МВД.

«Слава Богу, что я оттуда ушел. Я там отработал более 35 лет и я сейчас работаю в совершенно иной атмосфере - у меня есть возможности работать и общаться не с особо опасными рецидивистами и с преступным миром, а с нормальными людьми и решать нормальные вопросы», - сказал губернатор Винницкой области.

На вопрос, планирует Н.ДЖИГА баллотироваться в Верховную Раду, он ответил, что не планирует.

«Думаю, что нет. А кто будет заниматься подготовкой региона к выборам? Мне завод нужно поднимать («45-й экспериментально-механический завод»), делать все необходимое для того, чтобы улучшать жизнь людей в области», - заявил Н.ДЖИГА.