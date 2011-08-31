За нападение на офис Компартии возбуждено уголовное дело

Сегодня в Донецке милиция возбудила уголовное дело в связи с нападением на офисы обкома и горкома КПУ. Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы горуправления милиции Ольга ПОЧКАЛОВА.

По ее словам, в связи с совершенным преступлением возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Украины.

«На месте преступления продолжает работать следственно-оперативная группа», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в Донецке в ночь на 31 августа неизвестные разгромили офисы обкома и горкома КПУ. По словам пресс-секретаря обкома КПУ Алены ВОЛЫНЕЦ, эти действия носят «откровенно политический характер с целью запугать коммунистов Донецкой области, которые активно борются за защиту социальных прав трудящихся, пенсионеров, против искажения советской истории».