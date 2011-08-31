Защита Тимошенко возмущена решением Киреева

Адвокаты экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО возмущены решением судьи Печерского райсуда Киева Родиона КИРЕЕВА продолжить судебное заседание утром 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам адвокат Юрий СУХОВ сказал: «Наш доблестный суд лишил меня выходного дня. Завтра мой сын должен идти в первый класс, и даже не обращая внимания на то, что премьер-министр Украины сделал всем выходной для родителей, у которых дети идут в первый класс, завтра я, к сожалению, не получил выходного дня и был лишен судом этого выходного дня».

Другой адвокат экс-премьера Александр ПЛАХОТНЮК добавил, что в ходе судебного заседания защитники Ю.ТИМОШЕНКО заявляли ходатайство, обращая внимание председательствующего на то, что завтра 1 сентября, и на то, что защите необходимо определенное время подготовиться к заседанию, однако судья в жесткой форме заявил, что защите уже предоставлялось время для подготовки.

По словам А.ПЛАХОТНЮКА, суд даже мог сделать перерыв в заседании до обеда, однако и это сделано не было.

«То есть полностью игнорируются все требования уголовно-процессуального законодательства и какие-то человеческие нормы», - сказал адвокат, подчеркнув, что не знает ни одного уголовного дела, которое бы слушалось такими темпами.

Как сообщал УНИАН, вчера бывший главный прокурор Великобритании Джерри Прюс БУТИЛОВИЧ и Административный директор по вопросам законодательства в международной неправительственной организации "Хьюманитад" Майкл АПСТОУН, наблюдающие за ходом суда, заявили, что Печерский районный суд Киева чрезвычайно быстрыми темпами рассматривает дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, допуская при этом многочисленные процессуальные нарушения.

В частности, среди нарушений, противоречащих Европейской Конвенции по правам человека, они назвали непредоставление защите достаточного времени для изучения материалов дела.

«Беспрецедентно, когда судебные заседания начинаются рано утром и продолжаются до 18, 19 или даже 20 часов вечера. Любой, кто имеет отношение к судебным процессам, знает, что после завершения судебного заседания адвокаты должны вернуться и изучить то, что происходило в течение этого дня, чтобы подготовиться к следующему», - сказал бывший главный прокурор Великобритании.