Ход дела Тимошенко противоречит Европейской конвенции?

Печерский районный суд Киева чрезвычайно быстрыми темпами рассматривает дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, допуская при этом многочисленные процессуальные нарушения.

Об этом сегодня заявили адвокат, бывший главный прокурор Великобритании Джерри Прюс БУТИЛОВИЧ и Административный директор по вопросам законодательства в международной неправительственной организации "Хьюманитад" Майкл АПСТОУН, сообщает сайт «Батьківщини».

«Похоже, что в суде существует какая-то нездоровая спешка с изучением показаний, причем защите не предоставляется адекватного времени для подготовки своей реакции», - отметил Д.БУТИЛОВИЧ.

«Это беспрецедентно, когда судебные заседания начинаются рано утром и продолжаются до 18, 19 или даже 20 часов вечера. Любой, кто имеет отношение к судебным процессам, знает, что после завершения судебного заседания адвокаты должны вернуться и изучить то, что происходило в течение этого дня, чтобы подготовиться к следующему», - сказал бывший главный прокурор Великобритании.

Также, по его словам, обеспокоенность вызывают препятствование защите вызывать заявленных свидетелей из-за запрещения судьи, исчезновение материалов дела, которые предоставила прокуратура, давление на свидетелей, информация о том, как был назначен судья на рассмотрение этого дела, не предоставление защите достаточного времени для изучения материалов дела и тому подобное.

«Такие методы являются процессуальными нарушениями и противоречат Европейской Конвенции по правам человека. По моему мнению, они будут рассматриваться в Европейском Суде по правам человека», - отметил Д.БУТИЛОВИЧ.

Д.БУТИЛОВИЧ и М.АПСТОУН находятся в Украине в составе делегации «Хьюманитад» для наблюдения за судебным процессом против Ю.ТИМОШЕНКО.