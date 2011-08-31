Сломался автозак Тимошенко

Экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО около 15 минут не могли вывезти со двора Печерского райсуда Киева в СИЗО после завершения судебного заседания из-за неисправности автозака.

Как передает корреспондент УНИАН, водитель спецавтомобиля, окруженный бойцами спецподразделения МВД «Беркут», все это время что-то делал в двигателе, открыв капот.

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В судебном рассмотрении уголовного дела против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 10 часов утра четверга, 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ.

После завершения судебного заседания Ю.ТИМОШЕНКО поздравила всех присутствующих в зале заседаний с Днем знаний 1 сентября. «Всех обнимаю, целую, своим семьям передавайте привет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер также поприветствовала всех присутствующих словами: «Слава Украине!», а народные депутаты ей трижды ответили: «Героям слава!».

После этого Ю.ТИМОШЕНКО была переведена в конвойную комнату, оттуда - в автозак. Традиционно в сопровождении спецподразделения МВД «Беркут» автомобиль выехал на Крещатик и отправился в направлении Лукьяновского СИЗО.