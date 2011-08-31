Политолог: если сажают нашу Тимошенко - это ужасная обида для Европы

Версия британского издания "The Economist" о том, что Президент Виктор Янукович делом Тимошенко тестирует границы дозволенного и реакцию Европы, не заслуживает серьезного внимания - об этом корреспонденту From-UA заявил директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

"Это типичный пример двойных стандартов", - отметил он.

"То есть, если в Европе сажают бывшего высокопоставленного коррупционера, то это не считается тестированием Европы на предмет желания сохранить демократические, авторитарные нормы. Никаких вопросов не возникает. А вот если садят нашу "кису" - это ужасная обида", - возмущен политолог.

Стоякин не считает необходимым серьезно оценивать утверждения британских журналистов. "Так что бред это собачий. Как-то несолидно для "Экономиста" выступать с такими пропагандистскими материальчиками, хотя, с другой стороны, а чего еще от них ждать"? - отметил он.