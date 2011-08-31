Вацлав Гавел: Украина достигла перепутья

Бывший Президент Чешской Республики Вацлав ГАВЕЛ считает, что непоследовательная политика украинской власти приведет к тому, что в ближайшем будущем Украину не пригласят к переговорам о членстве в Европейском Союзе.

Как сообщает украинская служба Би-Би-Си, об этом он написал в статье, опубликованной в англоязычном российском издании Moscow Times. В статье проанализирована внутриполитическая ситуация в Украине при президентстве Виктора ЯНУКОВИЧА.

В.ГАВЕЛ заметил, что «Украина оказалась на распутье» - одно направление ведет к демократии, другое - к автократии. По его словам, подавляющее большинство украинских граждан отдают предпочтение членству в ЕС, но их энтузиазм наталкивается на отсутствие четкой политики Евросоюза относительно Украины.

В то же время «администрация ЯНУКОВИЧА провозглашает желание вступить в ЕС, но не ввела изменений, необходимых для выполнения критериев вступления», подчеркнул В.ГАВЕЛ и добавил, что результатом этой непоследовательности станет то, что в ближайшем будущем Украину не пригласят начинать переговоры о членстве в ЕС.

Он также выразил обеспокоенность тем, что сближение Киева с Москвой после подписания Харьковских соглашений будет иметь очевидные последствия для энергетической безопасности многих стран ЕС.

В.ГАВЕЛ считает, что жизненным интересам Евросоюза соответствует выработка более активной политики относительно Украины. При этом, по его словам, Польша должна воспользоваться своим статусом президентства в ЕС и поддержать демократию в Украине. Он призвал не жертвовать поддержкой Украины ради политической целесообразности или простой экономической выгоды.

Как отметил В.ГАВЕЛ, "от избрания Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в 2010 году Украина пережила значительное и тревожное ухудшение демократических принципов. Основания демократического общества - свобода высказываний, собраний и прессы - попадают под все большее давление”.

По его словам, “преследование членов оппозиции, кульминацией которого стал арест бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО во время судебного процесса, признанного политически мотивированным, лишь подтверждает, что верховенство права игнорируется".

По мнению В.ГАВЕЛА, свидетельством того, что в Украине происходит отход от демократии, является консолидация власти в руках Президента В.ЯНУКОВИЧА после отмены поправок в Конституцию Украины, а также коррупция, распространенная в эшелонах власти.

Он заметил, что усиливается активность силовых ведомств, а отдельные личности, неправительственные организации и журналисты становятся объектами либо откровенных угроз, или надзора.

По словам В.ГАВЕЛА, «большинство телеканалов контролируются четырьмя группами, которые тесно связаны с властной Партией регионов». «Валерий ХОРОШКОВСКИЙ совмещает контроль над медиа-группой «Интер» с должностью председателя СБУ и члена наблюдательного совета НБУ - пример явного конфликта интересов», - говорится в статье В.ГАВЕЛА.