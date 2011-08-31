В суде над Тимошенко будут смотреть «Шустер Live»

Чтобы исследовать вещдоки

В судебном разбирательстве уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 16.45. Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ объявил технический перерыв для подготовки технических средств для исследования вещественных доказательств по делу Ю.ТИМОШЕНКО. Защита Ю.ТИМОШЕНКО предложила начать исследование вещественных доказательств с демонстрации программы «Шустер Live».

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