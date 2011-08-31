Литвин снова выиграл суд у Мельниченко

29 августа Васильковский горрайонный суд Киевской области своим решением удовлетворил требования председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА о признании сведений, распространенных Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО, в частности о причастности В.ЛИТВИНА к убийству журналиста Георгия Гонгадзе, не отвечающими действительности.

Об этом пишет газета Верховной Рады “Голос Украины”.

Издание напоминает, что в январе 2006 года Деснянский районный суд Киева также принял решение о признании недействительными таких сведений, однако Н.МЕЛЬНИЧЕНКО не выполнил его. Именно поэтому, сообщает газета, теперь представители В.ЛИТВИНА в суде настаивали запретить Н.МЕЛЬНИЧЕНКО осуществлять действия по распространению какой-либо недостоверной информации об истце, и суд удовлетворил эту просьбу.

Как сообщает “Голос Украины”, отныне Н.МЕЛЬНИЧЕНКО не сможет распространять недостоверную информацию о якобы причастности В.ЛИТВИНА к убийству журналиста Г.Гонгадзе или о якобы совершенных по его вине других преступлениях. В случае нарушения этого решения суда экс-майора Управления Госохраны могут привлечь даже к уголовной ответственности. Как считают представители В.ЛИТВИНА, только такой запрет на сегодня является действенным и дает возможность “прекратить поток лживой, грязной информации об истце, которую неутомимо распространяет бывший охранник”.

Также адвокаты отметили, что претензий к СМИ истец не имеет, а необходимость их привлечения в качестве соответчиков установлена законом. Исходя из этого, суд обязал СМИ, которые распространили недостоверную информацию об истце, опровергнуть ее. Также суд обязал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО за свой счет организовать и провести пресс-конференцию, во время которой опровергнуть ранее распространенные им неправдивые сведения о В.ЛИТВИНЕ.