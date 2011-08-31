Адвокаты Тимошенко о приговоре: Все может быть

Адвокаты экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО не берутся прогнозировать, когда именно может быть вынесен приговор их подзащитной.

Как передает корреспондент УНИАН, на вопрос журналистов, может ли это произойти на следующей неделе, адвокат экс-премьера Николай СИРЫЙ сказал: «Все может быть. Мы же находимся в таком неуправляемом процессе».