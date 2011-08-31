Адвокаты Тимошенко о приговоре: Все может быть
14:23, 31 августа 2011Политика
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Прогнозировать не берутся
Адвокаты экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО не берутся прогнозировать, когда именно может быть вынесен приговор их подзащитной.
Как передает корреспондент УНИАН, на вопрос журналистов, может ли это произойти на следующей неделе, адвокат экс-премьера Николай СИРЫЙ сказал: «Все может быть. Мы же находимся в таком неуправляемом процессе».
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