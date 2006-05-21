Счастливые дети рождаются у любителей шоколада

Диетологи и гинекологи США установили, что потребление шоколада во время беременности положительно влияет как на развитие самой беременности и ее переносимости, являясь специализированной защитой от различных стрессовых ситуаций, так и на развитие будущих малышей.

Дети, родившиеся у любительниц шоколада, были активнее, менее пугливы, чаще смеялись и вообще положительно реагировали на окружающее. С чем связаны такие положительные влияния на беременность и развитие детей, ученые пока объяснить не могут. Они пытаются рассчитать оптимальную дозу приема шоколада, без нанесения вреда организму будущих мам и их детей. В то же время, потребление большого количества шоколадных продуктов не способствует благотворному влиянию. Сам по себе шоколад может вызвать серьезные аллергические реакции. Достоверным остается только тот факт, что шоколад вырабатывает активные вещества, повышающие настроение.

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