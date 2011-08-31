В суде над Тимошенко - перерыв

В судебном разбирательстве по уголовному делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 14.15.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ объявил перерыв для отдыха, а также для ознакомления сторон с документами, на приобщении которых к делу настаивает защита Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, речь идет о приобщении к делу в качестве доказательства экспертного вывода компании Ernst & Young, в котором дана правовая оценка соглашениям, подписанным в Москве 20 января 2009 года, публикации интернет-издания «Украинская правда» о ходе газовых переговоров в 2009 году и т.д.