Кожара говорит, что представители оппозиции дезинформируют Европу

Народный депутат Украины, заместитель председателя ПР по вопросам международной политики, заместитель председателя комитета ВР по иностранным делам Леонид Кожара убежден, что оппозиция умышленно пытается дезинформировать Европу относительно дела Ю. Тимошенко, называя судебный процесс политическим. "Задание же власти – предоставить Европе правдивую информацию", - заявил политик в эфире «5 канала».

Он отметил, что в настоящее время в Европу направлен поток дезинформации относительно судебного процесса по делу Ю. Тимошенко.

«Наше задание – объяснить, что происходит на самом деле, расставить правильно акценты. Оппозиция пытается ввести в заблуждение всю Европу, заверяя, что процесс по делу Юлии Тимошенко – уникальный. Но я хочу напомнить, что на сегодня в Европе происходит около 6-7 судебных процессов по делам бывших руководителей стран. Хотя бы вспомним премьер-министра Исландии Харде, на которого заведено уголовное дело за то, что он не прочитал письмо национального банка Исландии, и это, возможно, привело страну к экономическому кризису», - отметил политик.

«Что же касается дела бывшего премьера Украины, то Тимошенко превысила свои служебные полномочия. Все уже знают о существовании документа, оформленного как директива правительства с подписью Тимошенко. Суд рассматривает юридическое правонарушение, и Европа должна об этом знать», - резюмировал Леонид Кожара.