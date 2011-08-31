В Донецке разгромили офисы коммунистов (фото)

В Донецке сегодня ночью неизвестные разгромили офисы обкома и горкома КПУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе донецкого обкома КПУ.

Согласно сообщению, злоумышленники, вскрыв входную дверь, разгромили офисные помещения - повалили и вскрыли сейфы, разбросали бумаги, разрисовали двери свастикой, нанеся значительный материальный ущерб.

По словам пресс-секретаря обкома КПУ Алены ВОЛЫНЕЦ, в обкоме предполагают, что эти действия носят «откровенно политический характер с целью запугать коммунистов Донецкой области, которые активно борются за защиту социальных прав трудящихся, пенсионеров, против искажения советской истории».

«Мы обратились к правоохранительным органам с требованием незамедлительно найти и покарать виновных», - сказала А.ВОЛЫНЕЦ и добавила, что правоохранительные органы уже приступили к расследованию.