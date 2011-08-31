Сенатор США и президент ЕНП призывают освободить Тимошенко на поруки

Сенатор США Джон МАККЕЙН и президент Европейской народной партии (ЕНП) Вильфред МАРТЕНС призывают украинскую власть освободить на поруки экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом идет речь в совместном заявлении политиков, размещенном на сайте ЕНП, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина».

«Украина только что отпраздновала двадцатую годовщину своей независимости от советского правления. Все эти годы украинский народ тяжело работал ради консолидации демократических свобод и привязки своей страны к евроатлантическим структурам. Так, одним из больших достижений Украины является ее текущее председательство в Совете Европы, панъевропейской организации, которая продвигает права человека, демократическое развитие и верховенство права», - отмечают Дж.МАККЕЙН и В.МАРТЕНС.

Однако, считают политики, нынешние действия правительства напоминают действия власти, руководившей до обретения независимости.

«Текущий судебный процесс против бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и судебная практика вокруг него все больше рассматриваются как выборочное преследование членов украинской оппозиции», - отмечается в заявлении.

«Поэтому мы вместе призываем власть освободить Юлию ТИМОШЕНКО на поруки. Надеемся, что условия поруки будут соответствовать стандартам стран Европейского Союза, ассоциации с которым добивается Украина», - сказали сенатор США и президент Европейской народной партии.

Кроме того, они призвали украинскую власть «дать возможность Юлии ТИМОШЕНКО воспользоваться своим гарантированным Конституцией правом на обследование врачом по ее собственному выбору».