Дочь Тимошенко из суда попала в больницу
12:04, 31 августа 2011Политика
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Переутомление...
Дочь Юлии Тимошенко Евгения Карр, которая является ее защитником в Печерском райсуде, обратилась к врачам.
Об этом заявила Юлия Тимошенко после технического перерыва в заседании суда.
"У нее (Карр) переутомление. Она поехала в больницу", - отметила Тимошенко.
"Но мы не затягиваем процесс и рассматриваем его без Евгении Карр", - добавила она.
В среду утром дочь Тимошенко присутствовала на заседании суда.
Суд по делу Тимошенко проходит почти каждый день с 9.30-10 до 18-19.
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