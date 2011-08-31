Дочь Тимошенко из суда попала в больницу

Дочь Юлии Тимошенко Евгения Карр, которая является ее защитником в Печерском райсуде, обратилась к врачам.

Об этом заявила Юлия Тимошенко после технического перерыва в заседании суда.

"У нее (Карр) переутомление. Она поехала в больницу", - отметила Тимошенко.

"Но мы не затягиваем процесс и рассматриваем его без Евгении Карр", - добавила она.

В среду утром дочь Тимошенко присутствовала на заседании суда.

Суд по делу Тимошенко проходит почти каждый день с 9.30-10 до 18-19.

Украинская правда