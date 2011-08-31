Табачник публично отмежевался от Украины (видео)

Сравнивая развитие образования в Украине и России, министр образования Дмитрий Табачник идентифицировал себя с Россией.

Об этом сообщает ТСН.

"По результатам исследования, обнародованного на Всемирном экономическом форуме в Давосе Украина находится на 56-м месте, а мы - на 72-м" - заявил Табачник, под "мы" имея в виду Россию.

По результатам вышеупомянутого исследования Украина действительно опередила Россию на 16, а Польшу - на 8 позиций.

Напомним, 1 сентября в украинских городах запланированы акции протеста против реформ министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия Табачника.

Недавно Киево-Могилянская академия подала в суд на Минобразования за распределение мест госзаказа на 2011/2012 учебный год.