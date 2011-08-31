Томенко: Скоро будут ловить тех, кто разговаривает на украинском

Заместитель Председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО убежден, что руководство Министерства внутренних дел должно проинформировать Верховную Раду о ситуации вокруг событий, которые имели место во время проведения оппозицией акции 24 августа, в День Независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил в эфире «5 канала».

В то же время, по его словам, имеется в виду не только участие в заседании следственной комиссии, которая может быть создана по этому вопросу, но и в заседании соответствующего парламентского комитета, который, в соответствии со своими полномочиями, должен осуществлять парламентский контроль за деятельностью правоохранительных органов и милиции в том числе.

Говоря о том, как оппозиция будет действовать дальше и является ли запугиванием вызов большого количества народных депутатов в милицию, Н.ТОМЕНКО сказал, что спокойно относится к своему вызову в милицию. Вместе с тем он отметил, что следует бояться того, что если так пойдет и дальше, то скоро будут ловить тех, кто разговаривает на украинском языке на улице и ходит в национальной одежде. «Так может дойти до того, что будут вызывать в милицию за то, что я говорю на украинском языке в центре своего города в День Независимости», - подчеркнул он.

В то же время, говоря о действиях оппозиции 24 августа, вице-спикер напомнил, что было соответствующее решение, подписанное начальником Главного управления МВД в Киеве, в соответствии с которым оппозиция имела право проводить митинг возле памятника Тарасу Шевченко и идти по улице Владимирской. «Кстати, не понятно, кто принял решение вывести спецподразделение (между прочим, представителей не из Киева, а из регионов Украины) и дал указание перекрыть улицу Владимирскую», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО. Он также добавил, что на многочисленные обращения депутатов никто из милицейских руководителей вообще не подошел и не объяснил ситуации.

Кроме того, по его убеждению, отдельно должна быть разъяснена история с использованием газа. «Все это основания для возбуждения серьезного уголовного дела против руководства милиции, а не против народных депутатов», - подытожил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 24 августа участники многотысячного митинга, организованного Комитетом сопротивления диктатуре по случаю Дня Независимости Украины, были намерены пешком пройти к Администрации Президента, чтобы передать главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ принятую ими резолюцию.

Однако бойцы спецподразделения милиции «Беркут» перекрыли улицу Владимирскую, чтобы не допустить проход колонны в Администрацию Президента. Также улица была перекрыта автозаками и автобусами с «беркутовцами».

Пресс-служба партии «Батькивщина» заявила, что в центре Киева десятки участников шествия сторонников оппозиции получили травмы в результате применения бойцами спецподразделения милиции «Беркут» слёзоточивого газа.

В свою очередь Главное управление МВД Украины в г.Киеве заявило, что участники акции ранили шестерых милиционеров.

25 августа следственным отделом ГУ МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по фактам столкновений «между правоохранителями и представителями ряда политических партий, объединений и организаций», которые состоялись в столице 24 августа (по ч.3 ст.296 Уголовного кодекса Украины "хулиганство").