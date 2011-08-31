В Печерский суд пришла тетя Тимошенко

Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного дела, возбужденного против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых соглашений в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, в соответствии с порядком судебного заседания, суд должен заслушать показания обвиняемой.

В зале судебного заседания находятся, в частности, народные депутаты из фракции «БЮТ- Батьківщина», а также тетя Ю.ТИМОШЕНКО Антонина УЛЯХИНА.