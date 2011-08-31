Новым премьером Крыма станет спикер АРК?

Председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов может быть назначен новым премьер-министром АРК

Об этом, ссылаясь на источники, сообщают «Комментарии».

По словам источника, Владимир Константинов был вызван для разговора в Киев, после чего он, скорее всего, будет назначен новым главой крымского правительства вместо умершего Василия Джарты.

В тоже время новым спикером крымского парламента уже в сентябре может быть избран «регионал» Григорий Иоффе.