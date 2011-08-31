Новым премьером Крыма станет спикер АРК?
08:20, 31 августа 2011Политика
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Константинов был вызван для разговора в Киев
Председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов может быть назначен новым премьер-министром АРК
Об этом, ссылаясь на источники, сообщают «Комментарии».
По словам источника, Владимир Константинов был вызван для разговора в Киев, после чего он, скорее всего, будет назначен новым главой крымского правительства вместо умершего Василия Джарты.
В тоже время новым спикером крымского парламента уже в сентябре может быть избран «регионал» Григорий Иоффе.
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